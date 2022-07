Sicredi tem NOVOS empregos pelo país; veja os cargos

O Sicredi abriu novas candidaturas para o Brasil todo, incluindo Mato Grosso, Roraima, Pernambuco, Pará, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná e Espírito Santo.

Sicredi possui vagas de trabalho pelo país

As oportunidades de emprego são efetivas, mas também tem vagas de estágio e para aprendiz. Além disso, também estão disponíveis oportunidades para pessoas com deficiência.

Algumas vagas incluem os seguintes benefícios: Participação nos resultados da Agência, Auxílio alimentação de R$ 1.700,00, Seguro de vida em grupo, Assistência médica, Incentivo à Previdência Privada, Auxílio creche, entre outros. Confira algumas delas a seguir:

Tesoureiro;

Assistente de atendimento;

Técnico de Serviços de TI;

Assistente de negócios;

Estágio Agronomia;

Gerente de negócios;

Operador de crédito;

Estágio nível Aprendiz;

Jovem Aprendiz;

Caixa;

Gerente jurídico;

Assistente administrativo;

Gerente de relacionamento;

Recuperador de crédito;

Gerente de agência;

Promotor de atendimento;

Estágio de Marketing;

Gerente administrativo financeiro;

Estágio administrativo;

Analista de crédito;

Engenheiro de dados;

Assessor pedagógico.

Muitas dessas oportunidades não exigem experiência, mas é desejável ensino médio completo e boa comunicação.

Veja também: Ambev abre vagas de emprego pelo país; veja as regiões

Como se candidatar

As vagas de emprego do Sicredi se encontram na plataforma da Gupy. Para conhecer todas as oportunidades acesse a página de inscrição. Em seguida, clique na vaga desejada e aperte o botão “Candidatar-se para a vaga”, que aparece tanto no início como no final da página.

Se você ainda não possui um cadastro nesse site, basta criar o seu usando o seu e-mail, conta do Facebook ou do LinkedIn. Depois isso, termine de preencher seus dados e aguarde até o momento da entrevista.

Gostou das dicas? Mantenha-se atualizado diariamente sobre as vagas de emprego da semana divulgadas aqui, no Notícias Concursos.