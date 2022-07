Em busca de uma oportunidade para ingressar no mercado? Esta pode ser a sua chance, já que o Sine inicia a semana com mais de 250 vagas em Manaus (AM). Do total ofertado, cerca de 52 posições são novas e outras 206 já estavam em andamento. As chances são para pessoas com ou sem experiência anterior.

Nesta segunda-feira (11), o Sine disponibiliza vagas para os cargos deAtendente de Balcão, Motorista de Automóveis, Vendedor Interno, Consultor de Vendas, Mecânico Marítimo, Mecânico de ar-condicionado Automotivo, Analista Contábil, Analista Fiscal, Montador de Móveis Planejados, Mecânico Industrial, Auxiliar Administrativo Fiscal, Vendedor Interno, Vendedor Porta a Porta, Assistente de Contabilidade, Gerente de Vendas, Motorista de Caminhão, Marceneiro, Atendente de Lanchonete, Cozinheiro, Operador de Telemarketing, Inspetor de Qualidade, Alimentador de Produção, Auxiliar de Açougue, Técnico em Segurança do Trabalho, Operador de Caldeira, Operador de Máquina Sacoleira (Extrusora), Mecânico de Refrigeração, Ajudante de Borracharia, Funileiro Industrial, Aplicador de Inseticida, Analista de Departamento Pessoal, Analista de Licitação (Hospitalar), Mecânico de Máquinas Industriais, Operador de Extrusora, Soldador, Auxiliar de Pintor de Obras, entre outros.

Há, ainda, chances exclusivas para pessoas com deficiência (PCD) nos cargos de Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Produção, Fiscal de Loja, Operador de Caixa, Auxiliar Jurídico, Auxiliar de Recursos humanos, Operador de Caixa e Ajudante de Obras.

É importante notar que as posições podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme preenchimento e demanda.

Como se candidatar

Os interessados deverão comparecer a uma das unidades do Sine Manaus, que estão localizadas na avenida Constantino Nery, 1.272, no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul e no Shopping Phelippe Daou, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

É importante que eles estejam munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Além disso, os candidatos deverão validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou pelo site https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br. Ainda, para concorrer às vagas, é importante acessar o http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.