Em busca de uma oportunidade para se recolocar no mercado? Esta pode ser a sua chance, já que o Sine inicia a semana com mais de 300 vagas de emprego em Caxias do Sul (RS). A cidade de Farroupilha, também na Serra Gaúcha, também disponibiliza 300 vagas de emprego nesta segunda-feira (18).

De acordo com a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), o município reúne, ao todo, 323 oportunidades em aberto, destinadas a pessoas com ou sem experiência e escolaridade a partir do ensino fundamental – há chances também para ensino superior.

Grande parte das oportunidades são para auxiliar de produção, operador de máquina, garçom, atendente comercial, atendente de padaria, auxiliar administrativo, auxiliar contábil, auxiliar de expedição, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, cozinheiro, balconista, carpinteiro, chapeiro e muito mais.

É importante notar que as posições são rotativas e, portanto, podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme preenchimento e demanda.

Como se candidatar

Os interessados deverão comparecer às unidades do Sine na cidade de interesse. Desde abril deste ano, o Sine de Caxias do Sul atende em novo endereço, que fica localizado no prédio do antigo cartório Plínio Backendorf, na Rua Bento Gonçalves, 1.901, entre as ruas Dr. Montaury e Visconde de Pelotas, no Centro.

O horário de atendimento é das 8h às 17h. A senhas são entregues a partir das 8h e a agência faz a ponte entre o trabalhador e a empresa e busca os perfis que se encaixam com as necessidades dos empresários.

Em Farroupilha, a agência do Sine fica na Rua 14 de Julho, 713, no Centro, com funcionamento das 9h às 16h.