A semana começa com boas notícias para quem está em busca de emprego. O Sine Maceió disponibiliza mais de 70 vagas de emprego nesta segunda-feira (18), com chances para pessoas com ou sem experiência e escolaridade entre ensino fundamental ao superior completo.

Os interessados poderão concorrer às vagas de assistente administrativo, assistente de meio ambiente, atendente de negócios, cozinheiro (a), encanador, encarregado de manutenção de veículos, entregador, estágio, lanterneiro, lavador de carros, mecânico, mecânico de automóveis, montador de móveis, motoboy, operador de rolo, office boy, servente (PCD), soldador, terapeuta ocupacional, torneiro mecânico, topógrafo, vendedora, vendedor, vendedor externo e muito mais.

Esta é uma grande oportunidade para quem deseja conquistar seu lugar no mercado de trabalho, assim como, pessoas que buscam novas oportunidades de emprego.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão comparecer ao Sine Maceió, que fica localizado no 2º piso do shopping popular, no Centro da cidade, das 8h às 14h. Também é possível se candidatar online, por meio do envio do currículo por e-mail , para o endereço imosine.semtabes@gmail.com. Neste caso, é fundamental incluir o nome da vaga de interesse no título.

Para mais informações, o telefone para contato é o 0800 082 6205. Os candidatos também poderão sanar as dúvidas através do WhatsApp (82) 9 8879-1919.

O que achou deste conteúdo? Compartilhe com sua rede e aproveite para acompanhar o que acontece no mercado de trabalho aqui no Notícias Concursos. Diariamente selecionamos as melhores vagas de emprego, estágio e trainees para você, além de detalhar os principais certames e concursos do Brasil.