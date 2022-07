A semana começa com boas notícias para quem está em busca de uma oportunidade para ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho. O Sine Maceió disponibiliza quase 100 vagas de emprego nesta segunda-feira (11). As oportunidades são destinadas a profissionais com diferentes níveis de senioridade e de escolaridade – do ensino fundamental ao ensino superior.

Há chances para os cargos de assistente de meio ambiente, topógrafo, vendedor, consultor de vendas, atendimento de negócios, operador de rolo, serralheiro, soldador, encanador, entregador, auxiliar de cozinha, cozinheiro, CUMMIM (atendimento em restaurante), padeiro, entregador, gerente de supermercado, gerente de restaurante, lanterneiro, mecânico, lavador de carro, motorista, motoboy, porteiro e terapeuta ocupacional. Há vagas também para pessoas com deficiência (PCD), com foco na contratação de profissionais para as funções de servente e bibliotecário.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada e podem ser conferidos aqui.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das oportunidades oferecidas pelo Sine Maceió deverão enviar o currículo para o e-mail imosine.semtabes@gmail.com, informando o nome da vaga desejada no assunto. É possível, também, entregar o documento de forma presencial, sem necessidade de agendamento prévio. Para as vagas PCD é preciso apresentar também um laudo médico que comprove a deficiência.

Os candidatos que preferirem comparecer pessoalmente ao Sine Maceió deverão se dirigir à unidade que fica localizada no 2º piso do shopping popular, no Centro da cidade, das 8h às 14h.

Mais informações podem ser obtidas diretamente pelo telefone 0800 082 6205. É possível, ainda, sanar as dúvidas através do WhatsApp (82) 9 8879-1919.

Acompanhe diariamente o Notícias Concursos e fique por dentro de tudo o que acontece no mercado de trabalho brasileiro!