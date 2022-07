Sistema Coletivo do Agreste é paralisado para manutenção emergencial em adutora

O Sistema Coletivo do Agreste foi paralisado emergencialmente, nesta quinta-feira (14), para que seja efetuada a manutenção de uma adutora de 600 milímetros de diâmetro que apresentou um vazamento. O trabalho está sendo conduzido pela Agreste Saneamento com a Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal), por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), e ocorre em…

O Sistema Coletivo do Agreste foi paralisado emergencialmente, nesta quinta-feira (14), para que seja efetuada a manutenção de uma adutora de 600 milímetros de diâmetro que apresentou um vazamento.

O trabalho está sendo conduzido pela Agreste Saneamento com a Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal), por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), e ocorre em um trecho da adutora situado entre os municípios de Olho D’água Grande e São Brás.

Durante o serviço, pode haver comprometimento no fornecimento de água dos bairros da parte baixa de Arapiraca e de outras cidades do entorno. São elas: São Brás, Olho D’água Grande, Feira Grande, Campo Grande, Girau do Ponciano, Coité do Nóia e Lagoa da Canoa. Igaci, que tem seu abastecimento complementado por esse sistema, também pode ter impactos.

A previsão é de que o trabalho seja finalizado ainda nesta quinta-feira (14) para que, em seguida, o abastecimento volte ao normal gradativamente.

A Agreste Saneamento e a Casal reforçam seu compromisso com a água e a qualidade de vida das pessoas.