Sitel Group divulga vagas de emprego; confira os cargos

A Sitel do Brasil, líder mundial em gerenciamento de experiências dos clientes, divulgou novas posições de trabalho. A empresa está procurando profissionais que correspondam ao perfil das posições abertas e satisfaçam todos os critérios estabelecidos. Confira as oportunidades disponíveis e mais informações sobre como se registrar.

Sitel do Brasil divulga a contratação de novos membros

A Sitel do Brasil é uma das melhores companhias de gestão em call center, operando em mais de dez países. A empresa atende clientes internacionais bem conhecidos, destacando-se pela concorrência em seu mercado.

A empresa anuncia vagas em aberto em uma variedade de campos, em um esforço para encontrar novos profissionais qualificados. O candidato deve atender a todos os critérios para o cargo pelo qual deseja concorrer, bem como se identificar no perfil da empresa, a fim de ser considerado para emprego. Veja todas as funções disponíveis para registro, segundo informações da plataforma InfoJobs:

Analistas para realizar Atendimentos Trilíngue Inglês e Espanhol;

Analistas para Reservas de Hotéis;

Analistas para Suporte Home Office;

Analistas de Atendimento Exclusivamente para Portadores de Deficiência;

Analistas para realizar Atendimentos Receptivos SAC;

Suportes Técnicos Trilíngues;

Jovem Aprendiz para o setor Administrativo;

Analistas de Suportes Técnicos;

Analistas para o Setor Financeiro nível Júnior.

Veja também: Carrefour tem NOVAS vagas de empregos pelo país

Como se registrar

Para os interessados em se registrar para uma das colocações no Sitel do Brasil, deverão atender aos critérios estabelecidos e morar em regiões onde a companhia está contratando. Todas as informações adicionais e fichas cadastrais estão disponíveis através do link de registro.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Atualize-se diariamente com o Notícias Concursos e participe de processos seletivos de grandes empresas.