SMTT Penedo divulga novo número de WhatsApp para atendimento ao público

A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) da Prefeitura de Penedo está com um novo número para atendimento ao público.

Quem precisar entrar em contato com a SMTT para solicitar suporte do órgão municipal fiscalizador do trânsito ou informar alguma irregularidade, que será devidamente analisada, poderá fazer por meio do 55 82 98209-5162, WhatsApp que não atenderá ligações.

Os cidadãos podem encaminhar informações, fotos e vídeos para esse novo contato, serviço disponível 24 horas, inclusive nos finais de semana e feriados.

Já para os serviços administrativos da SMTT Penedo, você pode entrar em contato através do número (82) 99107-8576, de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 13 horas.