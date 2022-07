SP Obras abre vagas para contratação na áreas administrativa e de engenharia

A SP Obras, empresa pública da Prefeitura de São Paulo, vinculada a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, está com processo seletivo aberto para contratação de profissionais em regime temporário.

As vagas são para contratação imediata e formação de cadastro reserva pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses.

O processo seletivo oferece oportunidades para profissionais de nível médio, técnico e superior, especialmente na área de engenharia e edificações.

Vagas e salários SP Obras

A SP Obras oferece 50 vagas para contratação imediata, além de formação de cadastro reserva. O regime de contratação é temporário pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade do órgão.

As oportunidades estão distribuídas entre cargos de nível médio, técnico e superior nas seguintes áreas:

Nível médio

Assistente administrativo – 2 vagas + cadastro reserva;

Nível técnico

Técnico em edificações – 6 vagas + cadastro reserva;

Técnico em contabilidade – 2 vagas + cadastro reserva;

Nível superior

Analista administrativo – 3 vagas + cadastro reserva;

Contador – 2 vagas + cadastro reserva;

Arquiteto – 8 vagas + cadastro reserva;

Engenheiro civil – 22 vagas + cadastro reserva;

Engenheiro elétrico – 2 vagas + cadastro reserva;

Engenheiro hidráulico – 2 vagas + cadastro reserva;

Engenheiro ambiental – 1 vaga + cadastro reserva;

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ter mais de 18 anos, ser brasileiro e estar em dia com as justiças eleitoral e militar (no caso dos candidatos do sexo masculino).

Os salários oferecidos pela SP Obras variam de acordo com o cargo pretendido. O cargo de assistente administrativo, por exemplo, possui remuneração de R$ 2.854,94.

Já os cargos de nível técnico oferecem salários entre R$ 2.854,94 a R$ 4.220,49, respectivamente para os cargos de técnico em contabilidade e técnico em edificações.

Para os cargos de nível superior, os salários variam entre R$ 7.223,42, para os cargos de analista administrativo e contador, e R$ 8.851,00, para os cargos de arquiteto e engenheiro.

Além da remuneração mensal, os candidatos aprovados no processo seletivo da SP Obras ainda poderão contar com os seguintes benefícios:

Vale-Refeição no valor facial diário de R$ 32,93, sendo 22 diárias, totalizando o valor de R$ 724,46 por mês;

Vale-Alimentação no valor de R$ 441,29;

Seguro de Vida em Grupo e Assistência Funeral Familiar;

Reembolso do Plano de Saúde, conforme tabela de participação da SPObras;

Plano Odontológico;

Vale-Transporte comum ou intermunicipal;

Ajuda de custo fretado, para quem reside fora da Cidade de São Paulo;

Outros benefícios previstos em Acordo Coletivo de Trabalho-ACT vigente;

Inscrições SP Obras

Os interessados em participar do processo seletivo da SP Obras devem preencher o formulário de inscrição disponível neste link.

O prazo para preenchimento do formulário vai de 07 de julho de 2022 a 21 de julho de 2022.

Não será cobrada taxa de inscrição dos candidatos.

Etapas processo seletivo SP Obras

Os candidatos inscritos no processo seletivo da SP Obras serão selecionados por meio de prova de avaliação de títulos, de caráter eliminatório e classificatório.

Serão considerados o nível de escolaridade do candidato, cursos de especialização (pós-graduação, mestrado e doutorado), além de contar pontos a participação do candidato em congressos, treinamentos, workshops e simpósios.

O tempo de serviço e a experiência profissional do candidato também serão avaliados no processo de seleção.

Os candidatos classificados na avaliação de títulos passarão por uma entrevista com diretor da área ao qual o cargo faz parte para concluir o processo de seleção.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir o cronograma completo do processo seletivo, bem como as atribuições de cargo.