Spani Atacadista abre vagas de emprego em São Paulo

A Spani Atacadista divulgou recentemente diversas oportunidades de trabalho para São Paulo e cidades como São José dos Campos, Bauru, Bragança Paulista, Marília, São Jose dos Campos, Mogi das Cruzes, Registro, Americana, Taubaté, São Carlos, entre outras.

Spani Atacadista tem oportunidades de emprego em São Paulo e região

Todas as vagas divulgadas são efetivas. Algumas exigem experiência, mas outras apenas disponibilidade de horário e ensino médio completo. Confira abaixo quais são as oportunidades ofertas por essa empresa e verifique se alguma delas é do seu interesse:

Vendedor;

Açougueiro;

Nutricionista regional;

Assistente de Recursos Humanos;

Técnico de nutrição;

Auxiliar de açougue;

Operador loja;

Auxiliar de Câmara fria;

Operador de caixa;

Auxiliar de cozinha;

Oficial de manutenção;

Auxiliar de Manutenção;

Nutricionista;

Auxiliar de Padaria;

Líder de recebimento;

Auxiliar de Prevenção de perdas;

Líder de Mercaria;

Cartazista;

Líder de Padaria;

Conferente;

Líder de Açougue;

Gerente de loja;

Líder de Frente de Caixa.

Como se candidatar

Para aplicar a sua candidatura para uma das vagas ofertas pela empresa Spani Atacadista é preciso acessar a página de inscrição. Em seguida, clique no cargo que você se interessou e observe os requisitos que a empresa pede, caso for o seu perfil se candidate a vaga. Se for a sua primeira vez na plataforma Gupy, é preciso realizar o seu cadastro.

Caso você não esteja com muito tempo no momento é possível fazer o login utilizando a sua conta de e-mail, do LinkedIn ou inclusive do Facebook. Em seguida, termine de completar a sua inscrição com seus dados pessoais e aguarde o contato do RH.

