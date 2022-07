Supergasbras oferece mais de 100 vagas de emprego

A Supergasbras, empresa brasileira que atua no ramo de exploração e distribuição de gás liquefeito de petróleo, também conhecido como GLP ou gás de cozinha, anunciou a abertura de mais de 100 vagas de emprego. Há chances para diferentes cargos e áreas, como atendimento, inovação, marketing e tecnologia da informação, em todo o Brasil.

Os interessados poderão concorrer às funções de Advogado Pleno, Agente Comercial, Ajudante de Carga e Descarga, Ajudante de Motorista, Analista de Marketing Digital Sr., Analista de RH (T&D) Sr. Analista de Sistemas Jr., Analista de TI Pleno (Desenvolvedor), Analista de TI Senior, Aprendiz RH, Assistente Administrativo, Assistente de Distribuição, Assistente de Frota, Assistente de Instalações, Assistente de Pessoal, Assistente de Produção, Assistente de Programação (Logística), Assistente de Suprimentos, Consultor de Clientes Interno, Consultor de Energia, Consultor Lean Manufacturing Regional, Coordenador de Logística, Coordenador de Operações, Coordenador Financeiro, Eletricista, Estagiario(a) Vendas, Estágio Comercial, Estágio Customer Experience, Estágio em Compliance (Jurídico), Estágio em Finanças, Estágio em Marca & Comunicação, Estágio em Qualidade, Estágio em Relacionamento com o cliente, Estágio em Venda Direta, Estágio Planejamento Financeiro, Jovem Aprendiz,

Técnico de Segurança do Trabalho e muito mais.

As oportunidades são para as cidades de Ribeirão Preto (SP), São Luís (MA), Serra (ES), Canoas (RS), Araucária (PR), Rio de Janeiro (RJ), Gurupi (TO), Ipojuca (PE), Araucária (PR), Duque de Caxias (RS), Aparecida de Goiânia (GO), Brasília (DF), São José dos Campos (SP), Londrina (PR), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG), Biguaçu (SC), Cuiabá (MT), Curitibanos (SC), Fortaleza (CE), Mauá (SP), Paulínia (SP), Cuiabá (MT), Barueri (SP), Juazeiro (BA), São Gonçalo (RJ), Belém (PA), entre outros.

Além das vagas regulares, de ampla concorrência, há, também, chances destinadas exclusivamente à pessoa com deficiência (PCD).

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas oferecidas pela Supergasbras deverão acessar o site https://supergasbras.gupy.io para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis e cadastrar currículo.