Supermercados Guanabara abre vagas no Rio de Janeiro

A rede Supermercados Guanabara anunciou a abertura de vagas de emprego no Rio de Janeiro. Ao todo, são 165 oportunidades para diferentes áreas e funções, com contratação imediata. Os profissionais serão alocados nas unidades localizadas na capital e também na Grande Rio e Baixada Fluminense.

Há vagas para várias funções e diferentes níveis de escolaridade – do ensino fundamental ao superior. Dentre as oportunidades, destaca-se, por exemplo, o cargo de Médico(a) do trabalho, que exige ensino superior completo, registro no CRM ativo, experiência como médico(a) do trabalho e habilidade com e-Social.

Além disso, existem, ainda, chances para Coordenador de CRM, Analista de mídia on-line, Analista de DP Sênior, Analista de Recursos Humanos (trainee), Estoquista, Fiscal de CFTV, Subencarregado(a) de açougue, Auxiliar de prevenção de perdas (trainee), Fiscal de salão, Operador(a) de caixa, Subencarregado(a) de caixa, Ajudante de cozinha, Auxiliar de frente de caixa, Balconista de laticínios, Balconista de padaria, Balconista de açougue, Repositor(a), Vigia noturno, Carregador, Deposista e Operador de câmara fria.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a uma série de benefício, como refeição no local sem desconto, vale transporte, participação no resultado do balanço trimestral e cesta básica.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pelo Supermercado Guanabara deverão acessar o site supermercadosguanabara.gupy.io para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis e seus requisitos. No endereço é possível, também, enviar o currículo, que não será aceito pessoalmente.

Sobre a empresa

Fundado por portugueses em meados de 1950, ainda com o nome “Casas Guanabara”, Supermercados Guanabara é uma das mais tradicionais e modernas redes do país. Atualmente são 26 lojas distribuídas no Rio, Grande Rio, Baixada Fluminense e Região Metropolitana, além de dois centros de distribuição e dois depósitos.