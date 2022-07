Tanque cheio gasta mais na hora de rodar? Entenda e economize

Os motoristas brasileiros geralmente são céticos quanto à economia de combustível em seus carros. Mais especificamente, muitas pessoas se perguntam se vale a pena circular com o tanque cheio.

Essa é uma questão que nem todos sabem responder se é mito ou realidade: rodar com um tanque cheio gasta mais? Encontre a resposta certa para esta pergunta importante em um momento de gasolina cara aqui, na matéria desta terça-feira (26) do Notícias Concursos.

Andar com o carro com o tanque cheio gasta mais combustível?

Se você quer apenas uma resposta rápida e curta, a verdade é que não. Rodar com o tanque totalmente cheio não afeta em nada o consumo de combustível. Isso ocorre porque a evaporação da gasolina e do etanol é por área e não por volume.

Além disso, o peso de um tanque cheio não tem nada a ver com as proporções do carro. Por exemplo, um tanque de gasolina de 50 litros pesa menos de 40 kg. Se o combustível for etanol, o peso não está muito distante. Dito isto, é quase metade do peso da maioria dos adultos.

Vale lembrar que 1 litro de água pesa 1 kg, mas 1 litro de gasolina pesa cerca de 750 gramas e 1 litro de etanol tem 791,5 gramas.

Rodar com o tanque na totalidade não atrapalha, mas…

Na verdade, rodar com o tanque totalmente cheio não afeta em nada o consumo do veículo, mas existem algumas coisas que vão te fazer gastar mais dinheiro. Confira os fatores que normalmente aumentam o consumo de combustível:

Abrir os vidros – Aumenta a força necessária para o carro se mover devido ao ar estar na direção oposta;

Pneus não calibrados – Requer mais motor do carro para funcionar;

Bagagens ou bicicletas – Não se trata de peso, mas das alterações aerodinâmicas que esses itens causam no veículo;

Ar-condicionado na cidade – Andar na cidade com o ar ligado pode prejudicar a economia de combustível.

Essas pequenas mudanças afetam, sim, o consumo da gasolina/álcool do seu carro, porém o tanque cheio, não. Fique atento e economize!