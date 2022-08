A tecnologia é muito abrangente na era digital, por isso, são muitas tendências que devem ser acompanhadas pela gestão de uma empresa, independentemente do seu porte ou segmento.

Tecnologia: confira tendências inovadoras na era digital

As tendências tecnológicas são complementares, já que novas ideias trazem novas necessidades, criando um ciclo de melhorias contínuas entre os fatores tecnológicos.

Plataformas de low code

As plataformas low-code são plataformas que permitem a criação de aplicativos, sem exatamente o conhecimento sobre a programação. Dentro do mercado atual, essas plataformas são tendências inovadoras, já que disponibilizam uma interface para que o usuário realize o comando de forma intuitiva, inserindo caixa de texto e alinhando imagens, por exemplo.

Aplicativos que podem ser customizados no mercado atual

Dessa forma, a plataforma é uma ferramenta customizável que permite o desenvolvimento de um aplicativo de forma direcionada. Essa tecnologia surgiu através de outras tecnologias que foram criadas para otimizar o desenvolvimento de softwares, sendo uma tendência inovadora no mercado tecnológico.

Plataforma no-code

Por outro lado, a plataforma no-code permite que os desenvolvedores utilizem uma programação aberta de maneira otimizada, facilitando o desenvolvimento de um software. A plataforma também representa uma resolução para projetos específicos e uma redução de custos para as empresas.

Hiperautomação

A hiperautomação faz parte do fluxo de mudanças contínuas nos processos empresariais, já que muitas empresas precisaram redesenhar seus fluxos para inserir a inteligência artificial nos seus processos.

A inteligência artificial no gerenciamento de processos

De forma sucinta, a hiperautomação é a união de diversos fatores e ferramentas resolutivas que direcionam processos através da inteligência artificial. Portanto, a hiperautomação é multifatorial, já que abrange processos robóticos, gerenciamento de negócios e integração de serviços, sendo uma maneira de otimizar as principais atividades de uma empresa.

Ciclo contínuo e resolutivo

Há diversas tecnologias no mercado atual, por isso, é importante que as empresas se mantenham atualizadas e os profissionais se qualifiquem para que esse ciclo seja contínuo. Dessa forma, cria-se um ciclo resolutivo dentro do mercado tecnológico, direcionando ferramentas e otimizando processos através da tecnologia e da inteligência artificial.

Novos conceitos na era da internet das coisas

Estamos na era da internet das coisas e a tendência é que, cada vez mais, surjam novas ferramentas que otimizem processos e minimizem os gargalos operacionais das empresas. Por isso, a tecnologia é um conceito inovador que cria novas necessidades dentro de um ciclo intangível de otimização através da inteligência artificial, o que impacta diretamente o resultado das empresas e a rotina das pessoas, de forma direta e indireta.