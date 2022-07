O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) participa do início do projeto Letramento Digital, de acordo com informações oficiais. De acordo com recente divulgação oficial, a iniciativa vai capacitar estudantes e professores em habilidades demandadas pelas profissões do futuro.

Tecnologia: MCTI participa do projeto Letramento Digital

Através de recente divulgação oficial, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) informa que inicia nesta quinta-feira (7), às 10h, em Londrina (PR), o projeto Letramento Digital.

A capacitação de profissionais para lidar com a indústria tecnológica

Conforme destaca a divulgação oficial do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), a iniciativa tem o objetivo de capacitar estudantes, professores e profissionais em habilidades demandadas pela Indústria 4.0.

Soluções atuais e tendências digitais

Segundo informa o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), a ideia é que os participantes desenvolvam habilidades que permitam o uso apropriado de soluções digitais e tendências que farão parte de profissões do futuro. Dessa forma, a inovação será inserida na rotina e nos processos de forma orgânica.

Programas e Projetos Prioritários de Interesse Nacional (PPI)

O programa será executado pela Facti, instituição Científica e Tecnológica privada com apoio da Positivo Tecnologia e recursos dos Programas e Projetos Prioritários de Interesse Nacional (PPI) da Lei de Informática, destaca o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Sobre o projeto

O projeto-piloto está sediado em Londrina (PR), onde a iniciativa começa com a capacitação de 120 estudantes do ensino médio, técnico e superior, professores e profissionais de variados perfis, informa o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

O repasse do conhecimento

Com a formação, os participantes estarão aptos a serem agentes multiplicadores que vão atuar na capacitação de até 2 mil estudantes do ensino fundamental da cidade, destaca o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Melhorias nas áreas STEAM

O projeto Letramento Digital ainda pretende desenvolver e aprimorar habilidades variadas nas áreas de Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática (STEAM), o que será feito na forma de cursos livres de aplicação Técnica e profissionalizante, informa o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) através de recente divulgação oficial.

Acompanhe as informações oficiais

Diversas ações do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) objetivam inserir a tecnologia na educação de forma direta ou indireta. Além disso, o MCTI apoia pesquisas diversas na área da saúde de forma ampla. Portanto, é importante que acompanhe as plataformas oficiais do Governo Federal para que possa se atualizar quanto as medidas governamentais e políticas públicas.