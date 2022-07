Tecnologia: Sistema On-line de Recursos para a Alfabetização (Sora)

O Sistema On-line de Recursos para a Alfabetização (Sora) já recebeu mais de 50 mil acessos, de acordo com informações oficiais do Ministério da Educação (MEC).

Através de divulgação realizada na data desta publicação, o Ministério da Educação (MEC) informa que a ferramenta tecnológica contribui no suporte aos professores alfabetizadores. Conforme informa o Ministério da Educação (MEC), o Sistema On-line de Recursos para a Alfabetização (Sora) é uma ferramenta que contribui no suporte aos professores alfabetizadores e já possui mais de 50 mil acessos.

A tecnologia na educação

O Sistema On-line de Recursos para a Alfabetização (Sora) foi desenvolvido pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em parceria com a Secretaria de Alfabetização (Sealf) e foi pensado como uma ação para fornecer aos professores alfabetizadores uma ferramenta tecnológica para elaboração de planos de aula e repositório de estratégias, atividades, avaliações e recursos pedagógicos, destaca o Ministério da Educação (MEC).

De acordo com as informações oficiais, a ferramenta, que possui o formato on-line, consiste em um sistema para gerir planos de aula articulados, reunindo dezenas de atividades educativas e recursos pedagógicos adicionais.

Programa Tempo de Aprender

O Ministério da Educação (MEC) informa que o Sistema On-line de Recursos para a Alfabetização (Sora) integra um dos eixos do Programa Tempo de Aprender, cujo propósito é melhorar a qualidade da alfabetização em todas as escolas públicas do país.

O Tempo de Aprender realiza ações que atuam no sentido de aprimorar a formação pedagógica e gerencial de docentes e gestores; disponibilizar materiais e recursos baseados em evidências científicas para estudantes, professores e gestores educacionais; aprimorar o acompanhamento da aprendizagem dos estudantes, por meio de atenção individualizada; e valorizar os professores e gestores da alfabetização, explica o Ministério da Educação (MEC).

Sobre o Sora

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o Sistema On-line de Recursos para a Alfabetização, que foi desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG), é uma plataforma que oferece apoio aos gestores educacionais no planejamento e execução de atividades de ensino para estudantes que estejam aprendendo a ler e escrever.

O Sistema On-line de Recursos para a Alfabetização (Sora) fornece apoio tecnológico na elaboração de planos de aula, sendo uma ferramenta relevante para otimizar avaliações e direcionar recursos pedagógicos.

O Ministério da Educação (MEC) informa que os interessados em utilizar esse recurso podem acessá-lo pelo site: sora.mec.gov.br. Certamente a tecnologia otimiza fluxos na educação de forma ampla.