TERMINA AMANHÃ! Inscrições para programa de estágio da Henkel se encerram neste domingo (10)

Atenção, estudantes! As inscrições para o programa de estágio da Henkel terminam neste domingo (10). A empresa, que é líder mundial em adesivos e responsável pelas marcas Cascola, Loctite, Pritt e Schwarzkopf Professional, visa recrutar estudantes do ensino superior para o preenchimento de 14 vagas de estágio.

As chances são destinadas a pessoas com espírito empreendedor, colaborativo e paixão por criar um impacto positivo na sociedade. Para participar do programa, intitulado STEP, os candidatos devem estar matriculados nos cursos de Administração de Empresas, Comércio Exterior, Comunicação Social/Marketing, Direito, Economia, todas as Engenharias, Química e Relações Internacionais, com formatura prevista entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025. É importante, ainda, ter disponibilidade para atuar nas unidades da empresa em Itapevi (SP), Jundiaí (SP) ou São Paulo (SP).

Os contratados terão a oportunidade de vivenciar o dia a dia de uma das maiores empresas do segmento e contarão com um programa de aprendizagem completo, além de treinamentos e projetos supervisionados que garantirão uma melhor experiência profissional.

A Henkel oferece a seus estagiários salário compatível com o mercado e uma série de benefícios, como vale refeição ou alimentação no local, plano de saúde e odontológico, fretado, vale transporte ou estacionamento, desconto no Gympass, seguro de vida, 13º bolsa- auxílio, cartão benefício de Natal, entre outros.

Como se candidatar

Para participar do programa, os candidatos deverão acessar o site da Companhia de Estágios, consultoria responsável pela seleção inicial, para cadastrar o currículo.

O processo seletivo é composto por diferentes etapas, dentre elas: entrevistas com a Companhia de Estágios, painel e entrevistas finais. A previsão é de que os selecionados iniciem sua trajetória na empresa em agosto deste ano.

Sobre a empresa

A Henkel é líder global em tecnologias adesivas e opera no mundo todo com inovações, marcas e tecnologias de ponta em três áreas de negócio: Adhesive Technologies (Tecnologias em Adesivos), Beauty Care (Cosméticos) e Laundry & Home Care (Detergentes & Produtos de Limpeza).

Há 140 anos no mercado, a empresa empresa, atualmente, 52 mil pessoas em todo o mundo, ocupando posições de destaque em muitos índices e classificações internacionais.