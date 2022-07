Terraria é plataforma cruzada? Xbox, PS5, Nintendo, Android e PC

A Re-Logic lançou Terraria em 2011 como um jogo de ação e aventura. E, apesar da idade do jogo, continua popular entre seus fãs.

Sua popularidade se deve principalmente ao fato de ser um jogo multiplayer. Isso permite que ele seja apreciado com os amigos também.

A versão atual deste jogo está disponível para Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo 3DS, macOS, iOS, Android, Windows, Linux, Xbox 360 e muitos outros.

No entanto, os usuários ainda querem saber se o Terraria suporta o jogo multiplataforma, mesmo que o jogo esteja disponível para diferentes plataformas.

Então, vamos descobrir se o Terraria é multiplataforma ou não.

Terraria é plataforma cruzada?

Este videogame combina elementos de ação-aventura e jogos sandbox. A versão para PC do jogo foi lançada via Steam Early Access em 16 de maio de 2011.

Ao cavar a terra para encontrar madeira, pedra e minérios, o jogador explora o que parece ser um mundo infinito.

Além disso, esses materiais são usados ​​para construir abrigos e bombas, entre outras coisas, após a exploração. Eles podem ser usados ​​para combater uma grande variedade de inimigos.

Normalmente, o objetivo é sobreviver indefinidamente. Enquanto outros modos oferecem desafios como completar um chefe em 25 minutos.

Como resultado, os jogadores aprendem sobre técnicas de construção que de outra forma não teriam considerado.

Uma picareta geralmente é a primeira ferramenta do jogador. Cada bloco de terra contém um túnel, que pode ser usado para minerar terra e pedra.

Os jogadores devem tomar cuidado com os olhos flutuantes que indicam um nível mais alto de perigo ao minerar mais profundamente para obter mais recursos.

Bombas ou outras armas não serão capazes de matá-los com rapidez suficiente, então eles flutuarão em direção ao jogador. O jogador será danificado imediatamente após o contato.

Além disso, o ambiente do jogo contém muitos perigos gerados aleatoriamente, como armadilhas com espinhos e piscinas feitas de lava.

Jogue Terraria no Microsoft Windows, macOS, Linux, PlayStation Vita, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e Xbox One. O jogo também está disponível para dispositivos iOS, como iPhones e iPads.

Então, o Terraria suporta jogos multiplataforma? Descobriremos a seguir.

O Terraria é multiplataforma em 2022?

Infelizmente, Terraria não suporta jogos multiplataforma. Como resultado, os jogadores não poderão jogar com amigos em dispositivos diferentes.

No console Xbox ou PlayStation, você não pode jogar com seus amigos se estiver jogando no PC.

O mesmo sistema operacional ou dispositivo será necessário para jogar com outras pessoas. Isso pode causar problemas para alguns jogadores.

No entanto, os desenvolvedores estão atualmente experimentando a compatibilidade entre plataformas para o jogo.

Há várias razões para isso:

As versões para PC são mais avançadas e funcionam melhor do que as versões móveis. Assim, não seria justo com os outros jogadores.

Não se sabe se o PS Vita terá um controle que funciona de forma semelhante ao controle do Xbox 360.

Além disso, faltam alguns botões, como gatilhos R/L. Eles são necessários para rodar em Terraria a toda velocidade.

O tamanho de tela menor e a resolução mais alta dos dispositivos Android tornam a entrada mais desafiadora devido à falta de teclados físicos.

Assim como neste jogo, é necessário um controle preciso. No entanto, não há como contornar isso até que acessórios caros de terceiros estejam disponíveis.

Não há botões na tela, então os controles na tela não funcionariam

Atualmente, não há como criar partidas entre plataformas com jogadores em plataformas diferentes, de acordo com o Terraria Wiki.

Aparentemente, os servidores do jogo só permitirão conexões de clientes em seu próprio grupo de plataformas porque são codificados dessa maneira. E não há nenhum outro código de rede disponível.

No entanto, não perca a esperança. Pode ser possível jogar Terraria em várias plataformas no futuro.

O Terraria é multiplataforma para Xbox e PC?

Não não é. Como resultado, os usuários do Xbox One e os jogadores de PC com Windows devem jogar separadamente por enquanto.

Os usuários do Xbox One tiveram acesso ao jogo pela primeira vez em maio do ano passado. Apesar dos jogadores de PC serem capazes de jogá-lo, seus colegas de console não podem.

No entanto, existe a possibilidade de o Terraria se tornar compatível com várias plataformas em algum momento no futuro, pois os desenvolvedores anunciaram que farão atualizações futuras para todas as plataformas.

O Terraria é multiplataforma Nintendo Switch e PC?

Não há compatibilidade entre plataformas entre Terraria e Nintendo Switch. Não é possível se juntar a amigos jogando no Nintendo Switch se você estiver jogando o jogo no PC.

Para se juntarem uns aos outros no jogo, vocês devem estar jogando na mesma plataforma. As versões do jogo para Nintendo Switch e PC não são atualmente planos multiplataforma.

Porque, para projetar jogos multiplataforma que funcionem em diferentes consoles, os desenvolvedores precisam levar em consideração diferentes especificações e hardwares. E, isso leva muito tempo.

O Terraria é multiplataforma para PS4 e Xbox One?

Em poucas palavras, não. Não há compatibilidade entre plataformas entre PS4 e Xbox One com Terraria. Atualmente, você também não pode transferir jogos salvos de um console para outro.

O jogo teria que ser comprado no Xbox One se você estivesse no PS4 e quisesse jogar com um amigo no Xbox One.

Os jogadores que usam o Xbox One e querem jogar com amigos no PS4 ou PS5 enfrentam o mesmo problema.

O Terraria é PC multiplataforma e PS4/PS5?

A versão para PC do Terraria não suporta jogos multiplataforma com o PS4 ou PS5. Se você estiver jogando em um PC, não poderá convidar amigos usando um console para jogar com você.

E, para usar esse recurso, você deve possuir o Terraria em ambas as plataformas. O jogo não pode ser comprado uma vez e jogado em três plataformas diferentes ao mesmo tempo.

Por esse motivo, não há funcionalidade multiplataforma entre PS4 e PC.

O Terraria é multiplataforma iOS e Android?

sim, existe uma versão multiplataforma do Terraria para iOS e Android. Portanto, você e seu amigo ainda podem jogar juntos se você tiver um iPhone e eles tiverem um telefone Android.

Usuários de iOS e Android podem baixar o jogo gratuitamente. E é possível se conectar com amigos independentemente de qual smartphone eles estejam usando.

O Terraria é multiplataforma PS4 e PS5?

Sim, o Terraria é multiplataforma para o PlayStation 4 e PlayStation 5. O jogo entre gerações é a prática de jogar videogame em um console com amigos que estão usando outro console, seja o PS4 ou PS3 ou até mesmo o primeiro PlayStation.

O Terraria é multiplataforma móvel e PC?

Sim, Terraria é um jogo multiplataforma para PC e celular. Você pode jogar no seu computador e os amigos que usam seus telefones podem participar da diversão.

No entanto, o jogo deve ser executado na mesma versão para que você possa se juntar um ao outro.

Perguntas frequentes

Como jogar Terraria?

Em Terraria, há um ciclo de dia e noite. Os monstros que rondam as terras à noite são muito mais difíceis de enfrentar do que aqueles que vagueiam durante o dia. Você deve, portanto, construir um abrigo primeiro.

Você pode construir uma casa cortando algumas árvores e usando seu machado para fazer isso. Em essência, é assim que é feito. Ele pode então ser usado para criar armas melhores. A partir daí, cabe ao jogador decidir.

Como jogar Terraria com amigos em diferentes plataformas?

Você não pode jogar o jogo se você e seus amigos usarem plataformas diferentes, como mencionamos na seção anterior. Isso só pode ser feito se for jogado em um dispositivo móvel.

Portanto, se seu amigo tem um iPhone e você tem um telefone Android, vocês podem jogar juntos. Não há outra maneira de jogar em várias plataformas.

Palavras finais

Então, agora você sabe se terraria é plataforma cruzada ou não. Se você é um jogador móvel, então você tem boas notícias. No entanto, para jogadores de PS4 e Xbox, eles precisam esperar um pouco mais até que os desenvolvedores liberem atualizações de cross-play para terraria.

ARTIGOS RELACIONADOS: