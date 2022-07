De acordo com informações oficiais do Ministério da Economia (ME), o número de investidores no Tesouro Direto posicionados em maio chegou a 1,9 milhão de pessoas.

Tesouro Direto: dados oficiais sobre as aplicações

Conforme informa o Ministério da Economia (ME), o mês de maio de 2022 registrou R$ 2,14 bilhões em resgates no Tesouro Direto.

Segundo informações do Ministério da Economia (ME), no mês de maio de 2022, o total de investidores ativos no Tesouro Direto, isto é, aqueles que atualmente estão com saldo em aplicações no programa, atingiu a marca de 1.974.879 pessoas. Já o número de investidores cadastrados no programa atingiu a marca de 18.953.067 pessoas.

Conforme informações oficiais, no mês de maio de 2022, foram realizadas 600.121 operações de investimento em títulos do Tesouro Direto, no valor total de R$ 3,9 bilhões.

Operações e emissão líquida

Durante o mês, os resgates foram de R$ 2,14 bilhões. Dessa forma, houve emissão líquida de R$ 1,76 bilhão. As aplicações de até R$ 1 mil representaram 59,99% das operações de investimento no mês. De acordo com o Ministério da Economia (ME), o valor médio por operação foi de R$ 6.510,26.

Tesouro Selic

O título mais demandado pelos investidores foi o indexado à taxa Selic (Tesouro Selic). Visto que totalizou, em vendas, R$ 2,2 bilhões e correspondeu a 56,46% do total.

Segundo o Ministério da Economia (ME), os títulos indexados à inflação (Tesouro IPCA+ e Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais) somaram R$ 1,28 milhão e corresponderam a 32,68% das vendas; enquanto os títulos prefixados (Tesouro Prefixado e Tesouro Prefixado com Juros Semestrais) totalizaram R$ 424,34 milhões em vendas, ou 10,86% do total.

Sobre a antecipação de resgates

Nas recompras (resgates antecipados), predominaram os títulos indexados à taxa Selic, que somaram R$ 1,17 bilhão (57,05%). Os títulos remunerados por índices de preços (Tesouro IPCA+, Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais e Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais) totalizaram R$ 538,82 milhões (26,28%), os prefixados, R$ 341,85 milhões (16,67%).

Títulos com vencimento acima de 10 anos

Assim sendo, quanto ao prazo, a maior parcela de vendas se concentrou nos títulos com vencimento entre um e cinco anos. Visto que alcançaram 79,99% do total, informa o Ministério da Economia (ME). As aplicações em títulos com vencimento acima de 10 anos representaram 17,94%, enquanto os títulos com vencimento de cinco a 10 anos corresponderam 2,06% do total.

Estoque

Em maio de 2022, o estoque do programa fechou em R$ 91,69 bilhões; um aumento de 3,02% em relação ao mês anterior (R$ 89 bilhões), destaca o Ministério da Economia (ME). Acompanhe as informações oficiais sobre os diversos fatores que impactam a economia e o mercado de investimentos.