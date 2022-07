Texto Narrativo: aquilo que você precisa saber

Texto Narrativo: um resumo completo

O termo “texto narrativo” é utilizado para definir um tipo de texto que descreve/narra uma história por meio de uma sequência de acontecimentos em um determinado tempo e espaço.

Alguns vestibulares e concursos abordam o texto narrativo em questões de português ou, até mesmo, dentro da prova de redação.

Dessa forma, para que você consiga se preparar da melhor forma possível, o artigo de hoje trouxe um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o texto narrativo. Confira!

Texto Narrativo: introdução

O texto narrativo pode ser usado para a representação do começo, do meio e do fim de uma sequência de eventos determinados por uma relação temporal.

Dentre as principais características do texto narrativo, podemos citar:

Presença de foco narrativo;

Marcação de tempo (cronológico ou psicológico);

Movimento de transformação das personagens.

Vamos conhecer, a seguir, os elementos da narrativa.

Elementos da narrativa: foco narrativo

O foco narrativo pode ser dos seguintes tipos:

direto: é o foco narrativo em primeiro pessoa, com um narrador que é a personagem que fala e que narra os acontecimentos com sua própria voz.

indireto: é o foco narrativo em terceira pessoa, com um narrador observador que narra os acontecimentos no lugar das personagens.

indireto livre: é o foco narrativo em terceira pessoa com sobreposição de vozes. Aqui, o narrador é onisciente e revela o pensamento das personagens para os leitores.

Elementos da narrativa: personagens

Em relação ao grau de importância, um personagem de uma narração pode ser classificado como: protagonista, antagonista, secundário e figurante.

Elementos da narrativa: tempo

O tempo de um texto narrativo pode ser cronológico ou psicológico. O primeiro deles é o tempo real, ou seja, aquele que possui uma marcação que em minutos, horas, dias, semanas, anos, etc. O segundo deles, por sua vez, é aquele que é criado a partir da mente das personagens do enredo.

Elementos da narrativa: espaço

O espaço é uma das categorias mais relevantes da narrativa. Ele é usado para determinar o contexto da narração e pode ser histórico, geográfico ou social.