Theatro Sete de Setembro sedia encontro entre diretores de Institutos de Previdência

Turismo de negócios está sendo consolidado e gera mais emprego e renda em Penedo

Secom PMP

Um grande evento do chamado turismo de negócios está acontecendo no Theatro Sete de Setembro nesta sexta-feira, 09, reunindo membros da Associação das Previdências Próprias do Estado de Alagoas (APPEAL).

Com apoio da Prefeitura de Penedo, o evento já está nos planos da entidade para que passe a ocorrer de forma permanente na cidade histórica que oferta locais, hospedagem e serviços adequados para visitantes.

“Estamos aqui para realizar o segundo encontro itinerante da APPEAL e ficamos bastante contentes com o acolhimento. Só tenho a agradecer ao Prefeito Ronaldo Lopes”, disse João Gomes, presidente da APPEAL.

A troca de experiências entre Institutos de Previdência é o foco do encontro técnico da APPEAL, com destaque para aspectos fundamentais da reforma previdenciária na questão de investimentos e desafios da gestão pública.

“Penedo se destaca por receber a associação dos regimes próprios dos municípios de Alagoas, evento que tem como objetivo aprimorar melhor a gestão corporativa, financeira e gestão de carreira”, explanou Alfredo Pereira, presidente interino do Penedo Previdência.

Fagner Honorato – jornalista Secom PMP

Fotos – Deywisson Duarte