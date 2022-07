TMKT Brasil abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A TMKT Brasil, que é uma empresa do ramo de telemarketing, divulgou recentemente algumas oportunidades de trabalho na cidade de Poá, em São Paulo. Veja a seguir quais são os cargos oferecidos e descubra o que fazer para se candidatar.

TMKT Brasil tem oportunidades de emprego em São Paulo

Há oportunidades para Jovem Aprendiz e Home Office, com vagas abertas para pessoas com deficiência e todas são efetivas com carteira assinada.

Os benefícios que a empresa oferta além do salário são os seguintes: vale transporte, assistência médica, vale refeição, assistência odontológica, auxílio creche e comissões. Confira abaixo quais são os cargos disponíveis:

Jovem Aprendiz (Salário R$ 998,00);

Consultor de Negócios Home Office;

Operador de Telemarketing.

Nenhuma das vagas requer experiência, apenas Ensino Médio Completo ou cursando e ter conhecimento em informática será um diferencial.

Como se candidatar

Não perca a chance de fazer parte da equipe da empresa TMKT Brasil, que está no segmento de Contact Center há quase 30 anos.

Então, se alguma das vagas que divulgamos é adequada para o seu perfil, basta acessar a página de inscrição que é feita por meio da plataforma InfoJobs.

Após isso, aperte o botão que diz “Candidatar-se” embaixo da vaga. Em seguida, se você não conhece esse site e a sua primeira vez fazendo login, será necessário criar um breve cadastro.

Sendo assim, preencha o formulário com os seus dados pessoais para que dessa forma a empresa possa avaliar o seu currículo e consiga entrar em contato com você para marcar uma entrevista.

