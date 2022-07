Tok&Stok recebe inscrições para programa de jovens talentos

Já imaginou iniciar sua carreira em uma das maiores empresas varejistas de móveis e decoração do país? Esta pode ser a sua chance, já que a Tok&Stok recebe inscrições para seu programa jovens talentos 2022. Ao todo, serão oferecidas 25 vagas de estágio para atuação nas áreas de Clientes e Canais Digitais, Comunicação e Cultura, Contabilidade, CRM – CSO, Design e Tendência, Expansão e Manutenção, Gente&Gestão, Gestão de Fornecedores, Planejamento Integrado, Tecnologia – Data Intelligence, Tecnologia – Tribo Channels, Tesouraria e Jurídica.

São elegíveis estudantes matriculados a partir do 3º semestre do ensino superior, com previsão de conclusão de curso a partir de dezembro de 2023. Os candidatos deverão, ainda, ter disponibilidade para estagiar seis horas por dia em modelo de trabalho híbrido – por isso, é preciso ter fácil acesso ao escritório da Tok&Stok na Vila Leopoldina, em São Paulo (SP).

Os contratados terão a oportunidade de desenvolver sua carreira profissional por meio de atividades de integração e visitas especiais. Eles poderão, ainda, aprender sobre outras áreas e participar de um papo com CEO da companhia, além de passar por um acompanhamento de metas e avaliação de performance.

A empresa oferece salário compatível com o mercado e uma série de benefícios, como acesso ao Gympass (academia), plano de saúde, plano odontológico, meia jornada em período de prova, vale transporte pago em dinheiro (R$ 250), vale refeição (R$ 480), descontos em produtos e seguro de vida.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas disponibilizadas por meio do programa deverão acessar o site https://programadejovenstalentostokstok.gupy.io e se inscrever até o dia 29 de julho. O processo seletivo será dividido em etapas, que incluem dinâmica de grupo (de 1ª a 12 de agosto), entrevistas individuais (de 13 a 24 de agosto) e contratação (10 de outubro de 2022).