A startup brasileira especialista em indicadores de performance da Experiência do Cliente, Track.co, oferece vagas para diversos cargos. Há chances para as áreas de Marketing, Financeiro, Produto, Recursos Humanos, Sutentação e Tecnologia.

Dentre as oportunidades disponíveis, destacam-se as funções de Analista de Facilities, Analista de Marketing Sênior, Agile Master, Product Marketing, Product Owner, Estágio de Comunicação Interna, Analista de Sustentação, Analista Cloud/DevOps e QA Engineer. Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas todas as vagas são 100% remotas.

A empresa, que visa promover um ambiente online criativo, colaborativo, descontraído, inovador, com entretenimento e estimulante, oferece salário compatível com o mercado. Os contratados terão direito, ainda, a uma série de benefícios, como day off de aniversário, Short Friday, carga horária flexível, acesso a todos os cursos e certificações da Universidade Track, programa de reembolso para cursos e treinamentos, vale refeição, vale cultura, plano de saúde do Bradesco, plano odontológico com co-participação, auxílio Home Office, seguro de vida, programa de participação nos lucros e resultados (PLR), auxílio dependente deficiente e assistência aos filhos.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://jobs.track.co/ para conferir a lista completa de postos disponíveis e obter mais informações sobre os requisitos e escopo de atuação.

Sobre a empresa

Referência em Gestão de Experiência do Cliente, a Track.co nasceu com a missão de trazer para o Brasil os melhores conceitos de satisfação de clientes do mundo. Atualmente, a empresa atende mais de 1500 empresas na América Latina.

