Travelex recruta profissionais em todo o mundo

A Travelex, especialista em câmbio, está recrutando profissionais em todo o mundo. São mais de 1.200 vagas de emprego para profissionais com os mais variados perfis e níveis de experiência. As contratações vão de encontro com o momento da empresa, que tem atuado cada vez mais com foco no cliente e deseja expandir o negócio aproveitando a recuperação do mercado de viagens pós-pandemia.

Somente no Brasil são 60 posições disponíveis em diversos estados, com foco nas áreas de tecnologia, digital, comercial, projetos e recursos humanos. Há chances para Analista de Onboarding Pld/ft, Gerente Especialista de Câmbio (foco PF), Consultor de Vendas, Coordenador de Produtos Câmbio, Coordenador de Produtos Tesouraria, Trade e Baas, Coordenador de Produtos Cash e Meio de Pagamentos, Especialista DevOps, Analista de Qualidade Jr – PCD, Líder de Projetos de TI, Analista de Sistemas Sênior, Líder de Loja, Jovem Aprendiz, Analista de Recursos Humanos Jr. (Folha de Pagamento), Desenvolvedor Jr, Analista de Sistemas (sustentação), Analista de Testes – QA Pleno, Analista de Câmbio Bank Notes Júnior, Analista de Proc Op. Jr. e Analista de Segurança da Informação.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas há opções para pessoas com ou sem experiência.

Como se candidatar

Para concorrer a qualquer uma das oportunidades e se candidatar, os interessados deverão acessar o site https://carreirastravelexconfidence.99jobs.com.

O Travelex Bank está entre os 20 maiores players do mercado, com um volume anual transacionado de US$15 bilhões, divididos em pagamentos internacionais, pagamentos em massa e remessas para empresas. Atualmente, o grupo conta com mais de 900 colaboradores espalhados em todo o Brasil, mas a expectativa é de crescimento até o final do ano com essas novas posições anunciadas.