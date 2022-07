Truques com limão na hora da faxina; confira agora mesmo

Hoje nós separamos para você, 5 truques com limão na hora da faxina. Saiba como utilizar este elemento coringa na hora de remover manchas, tirar maus odores e até desinfetar superfícies em sua casa.

Dessa forma, facilitando seu serviço e deixando o ambiente mais limpo, com mais frescor e livre de fungos e bactérias de uma vez por todas. Então, se você se interessou pelo assunto, não deixe de acompanhar até o final para não perder nenhum desses truques incríveis.

Por que utilizar o limão na hora da faxina?

Você já ouviu falar, alguma vez, que o limão pode ser um excelente aliado na hora de realizar aquela faxina pesada na sua casa. Mas você sabe porque essa fruta oferece tantos benefícios e é tão utilizada nas tarefas domésticas?

Na verdade, o limão possui inúmeras propriedades desengordurantes, bactericidas, fungicidas e até inseticidas. Então, por essas razões, é comum utilizá-lo na faxina.

Portanto, a possibilidade de se utilizar a fruta na limpeza do lar, serve para a casa inteira. Ou seja, em todos os cômodos é possível se valer dos benefícios do limão. No entanto, os cômodos que são mais beneficiados por todas as propriedades que a fruta oferece são: a cozinha, o banheiro e a lavanderia.

Aliás, isso ocorre por ser lugares onde existe mais incidência de água e, consequentemente, de umidade. Isto é, são locais onde a proliferação de fungos e bactérias é mais propícia.

Por isso, o fruto com suas inúmeras ações fungicidas e anti-bacterianas, pode ser um grande aliado para se livrar de uma vez por todas desse tipo de problema. Desse modo, listamos a seguir, 5 truques com limão na hora da faxina, para você obter o máximo de benefícios que ele pode oferecer.

Aromatizador de limão

Com uma mistura de uma parte de suco de limão e outra parte, da mesma quantidade em água, você conseguirá fazer o aromatizador natural. Em seguida, é só colocar a mistura em um borrifador. Por fim, basta aplicar sobre qualquer superfície ou em qualquer ambiente que desejar.

Esse aromatizador serve para retirar o mau odor de umidade em qualquer cômodo de sua casa. Além disso, ele remove também o mau-cheiro se você tiver animais em casa.

Limpador para bancadas

Aqui, corte o limão ao meio e coloque sobre um prato com bicarbonato de sódio. Usando a fruta, você irá esfregar a sua bancada. Aliás, dê ênfase aos locais com mais incidência de sujeira ou gordura.

Você verá que uma espuma fina irá se formar, então é só deixar agir por 5 minutos e enxaguar a superfície. Além de remover a sujeira e a gordura, o limão juntamente com o bicarbonato de sódio, irá desinfetar suas bancadas.

Desengordurante

Em um recipiente, misture 100 ml de detergente da sua preferência e o suco de um limão inteiro.

Essa mistura é ideal para ser usada tanto na lavagem de louças, quanto para lavar o banheiro e até o chão da cozinha. Pois, é excelente para remover toda a gordura e resíduos provenientes da comida.

Para a limpeza das latas de lixo

Essa é uma das receitas mais simples utilizando o limão. Uma vez que ela é útil para se livrar daquele mau odor que fica dentro das latas de lixo. Portanto, basta esfregar o limão, cortado pela metade, diretamente em sua lixeira.

Em seguida, deixe agir por alguns minutos e enxágue normalmente. Sendo assim, o esperado é que todo o cheiro de resíduo, até mesmo, de resto de comida terá remoção completa.

Para higienização de colheres e utensílios de pau

Por último, os utensílios de madeiras, como a famosa colher de pau, são excelentes aliados na hora de cozinhar. No entanto, podem se tornar o ambiente perfeito para a proliferação de fungos e bactérias.

Então, para se livrar deste problema e deixar suas colheres de pau como novas, confira a receita caseira. Em primeiro lugar, basta fazer uma mistura de 5 limões inteiros espremidos em 1 litro de água. Em seguida, mergulhe seus utensílios na mistura.

Além de limpá-los, a mistura irá desengordurar e desinfetar a madeira de seus utensílios.

Agora que sabe o poder do limão, comece hoje a incluir a fruta na sua faxina. Na verdade, com tantos benefícios, talvez seja hora de você plantar seu próprio limoeiro em casa. Todavia, se não houver espaço, passe na feira mais próxima, leve seus limões para casa e tenha grandes aliados na hora da faxina.