Tudo sobre o Vestibular da UENP

Vestibular UENP: como funciona?

A UENP, Universidade Estadual do Norte do Paraná, está localizada na cidade de Jacarezinho, no norte do estado do Paraná.

A instituição foi fundada em 2006 e oferece 24 cursos de graduação, 19 cursos de especialização, 4 cursos de mestrado e 1 curso de doutorado.

Se você quer prestar o vestibular da UENP, confira algumas informações muito relevantes sobre o funcionamento do processo seletivo. Confira!

Vestibular UENP: funcionamento

O vestibular tradicional da UENP costumava ser promovido duas vezes ao ano, nos chamados vestibulares de verão e vestibulares de inverno.

Porém, no momento, a instituição passou a realizar apenas um vestibular ao ano, geralmente durante o mês de novembro, em dois dias seguidos, sendo eles domingo e segunda-feira.

Vestibular UENP: i nscrições

As inscrições para o vestibular da UENP acontecem entre os meses de agosto e outubro.

Na última edição do processo seletivo, a taxa para a participação no vestibular da UENP foi de R$140,00. Porém, era possível solicitar a isenção da taxa segundo critérios previamente estabelecidos.

Todos os procedimentos devem ser feitos no site oficial da instituição: https://vestibular.uenp.edu.br/2022/

Vestibular UENP: estrutura das provas

No primeiro dia de prova, o candidato irá enfrentar uma prova composta por 30 questões de Português, 10 questões de Língua Estrangeira e também uma redação, que deverá ser produzida de acordo com tema apresentado na ocasião e as regras estabelecidas.

No segundo dia de prova, por sua vez, os candidatos irão enfrentar 60 perguntas, as quais serão baseadas nas matérias de Filosofia, História, Sociologia, Geografia, Física, Biologia, Química e Matemática.

Vestibular UENP: ENEM E SISU

A UENP também usa o critério de notas do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, para classificar e oferecer 30% das vagas de seus cursos através do SISU, o Sistema de Seleção Unificada.

Assim, para aumentar as suas chances, é interessante que você realize a prova do ENEM e participe também da seleção por meio do SISU, cuja inscrição é totalmente gratuita.