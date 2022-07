Tuvis abre vagas para trabalho remoto e híbrido

A Tuvis, plataforma de sales enablement que faz a integração entre plataformas de CRM, como o Salesforce, e aplicativos de mensagens, como o WhatsApp, anunciou a abertura de vagas para trabalho remoto e híbrido. As contratações, aliás, vão de encontro com o momento da companhia, que está acelerando sua expansão global e possui escritórios nas cidades de São Paulo e Campinas.

Dentre as vagas disponíveis, destacam-se as funções de Content Writer, Coordenador de Eventos, Analista de Marketing, Estagiário de Vendas, Sales Development Representative, Talent Acquisition Manager, Inside Sales Representative, Analista de BI, Head of Engineering, entre outras. Além das oportunidades para atuação em território nacional,a empresa disponibiliza postos para outros países, como Argentina, México, Colômbia, Espanha e Israel.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas é fundamental que os candidatos tenham conhecimento nos idiomas inglês e espanhol, além de boa capacidade de comunicação interpessoal e relacionamento.

A empresa oferece a seus colaboradores salário compatível com o mercado e uma série de benefícios, que incluem plano de saúde e vale refeição. Por meio de uma parceria com o WeWork, a companhia também facilita o acesso e o trabalho dos profissionais que atuam 100% remoto.

Como se candidatar

Os interessados em se candidatar e obter mais informações sobre as posições disponíveis – e sobre a empresa em si – deverão acessar a página da Tuvis no LinkedIn ou o site https://tuvis.com/careers.

