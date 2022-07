UECE aplica provas do Vestibular EaD 2022 neste domingo (3)

A Universidade Estadual do Ceará (UECE) aplica neste domingo, dia 3 de julho, as provas do Vestibular 2022 para cursos da modalidade de Educação a Distância (EaD). Os candidatos podem consultar os locais de prova no Cartão de Informação do Candidato, através do site da UECE.

De acordo com a universidade, a aplicação das provas acontecerá nas seguintes cidades: Amontada, Aracoiaba, Beberibe, Boa Viagem, Camocim, Canindé, Fortaleza, Icó, Iguatu, Itarema, Jaguaribe, Orós, Quiterianópolis, Quixadá, Quixeramobim, Santa Quitéria e São Gonçalo.

Conforme o edital, a prova será composta por 45 questões objetivas e por uma prova de redação. A prova objetiva de conhecimentos gerais será composta por questões sobre as áreas de Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática e Linguagens e Códigos.

O edital estabelece ainda que só terão as provas de redação corrigidas os candidatos que tenham obtido pontuação mínima de 18 pontos na prova objetiva e que tenham a nota da prova objetiva entre as maiores notas obtidas pelos candidatos de cada curso/polo de acordo com quantitativo de duas vezes e meia o total de vagas oferecidas por curso/polo.

Vagas e resultados

Ao todo, a oferta da UECE é de 1.260 vagas para diversos cursos de graduação. As vagas são para 19 polos do Ceará. Do total das vagas, 50% está reservada de acordo com a política de ações afirmativas da UECE (cotas).

Os gabaritos preliminares serão publicados no dia 4 de julho, enquanto o gabarito definitivo será liberado a partir das 17h do dia 22 de julho. Na mesma data, a UECE deve liberar a lista de candidatos habilitados para a correção da prova de redação.

Veja mais informações no edital do Vestibular EaD 2022.

