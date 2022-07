UECE divulga resultado final do Vestibular 2022/2

A Universidade Estadual do Ceará (UECE) liberou nesta sexta-feira, dia 1º de julho, o resultado final do Vestibular 2022/2. Desse modo, os candidatos já podem conferir a convocação dos classificados em 1ª chamada por meio do site da UECE.

Além disso, a instituição liberou também a consulta individual. Para conferir o desempenho, o candidato deve fazer login com a senha cadastrada no momento da inscrição.

De acordo com as orientações da UECE, a matrícula conta com duas etapas. Os candidatos convocados deverão realizar a solicitação de matrícula virtualmente, por meio da Plataforma SIGMA (Sistema Gerenciador de Matrícula).

Posteriormente a essa etapa, os novos alunos deverão entregar os documentos solicitados no edital presencialmente, nas datas, horários e endereço indicados pela UECE. Veja todas as orientações da universidade no edital de matrículas.

Como foi o Vestibular 2022/2

A UECE realizou o Vestibular 2022/2 em duas etapas. As provas da 1ª fase foram aplicadas no dia 1º de maio para cerca de 10 mil candidatos. Conforme o edital, as provas foram compostas por 85 questões objetivas sobre os assuntos do ensino médio.

As provas da 2ª fase foram aplicadas nos dias 22 e 23 de maio e contaram com assuntos específicos. Os locais de prova foram nas seguintes cidades: Crateús, Fortaleza, Iguatu, Itapipoca, Limoeiro do Norte e Quixadá.

Vagas

Ao todo, a UECE ofertou 1.974 vagas para o Vestibular 2022/2. Do total das vagas ofertadas, 1.196 são para Fortaleza e 778 para os campi da UECE no interior do Ceará.

Há reserva de vagas para candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública, com percentual para pretos (4,65%), pardos (61,88%), indígenas (0,23%) e para cotas sociais (33,24%), de acordo com a Lei de Cotas. Além disso, a UECE reserva também 5% das vagas para candidatos PcD (pessoas com deficiência).

Veja mais informações na página do Vestibular.

