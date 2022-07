UEL abre nova seleção para vagas remanescentes via notas do Enem

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) está com inscrições abertas para o seu segundo processo seletivo para o preenchimento de vagas remanescentes. De acordo com o cronograma, os interessados podem se inscrever até 17h dessa segunda-feira, dia 11 de julho.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente on-line, por meio do site da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops). Para confirmar a inscrição, os candidatos devem pagar uma taxa no valor de R$ 50 até 12 de julho.

De acordo com o edital, os candidatos que efetivaram a inscrição no Vestibular 2022 da UEL estão isentos do pagamento da taxa. A lista definitiva de inscritos será divulgada no dia 14 de julho.

O edital estabelece ainda que a seleção será feita exclusivamente a partir do aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Serão aceitas as notas das três últimas edições do exame: 2019, 2020 e 2021.

Para participar, os candidatos devem ter obtido resultado igual ou superior a 400 pontos na média aritmética das cinco notas das provas, incluída a redação. Além disso, os candidatos não podem ter zerado nenhuma das provas.

Desse modo, no momento do cadastro no processo seletivo, os estudantes devem indicar o número de inscrição do Enem escolhido para fins de classificação.

Vagas e resultados

Ao todo, a oferta da UEL é de 204 vagas em 14 cursos de graduação – não preenchidas na primeira seleção.

A publicação do resultado da 1ª chamada das vagas remanescentes está prevista para o dia 18 de julho, a partir das 12h. Conforme o cronograma, os convocados deverão realizar a pré-matrícula por meio do Portal do Estudante até o dia 20 seguinte.

Há a previsão de uma segunda convocação para o dia 25 de julho, com pré-matrícula até o dia 27 seguinte.

Acesse o site da UEL para mais detalhes.

