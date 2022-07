UEMA libera 2ª chamada do PAES 2022

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e a Universidade Regional da Região Tocantina (UEMASUL) publicaram na tarde desta quarta-feira, dia 27 de julho, a chamada de excedentes do Programa de Acesso ao Ensino Superior (PAES) 2022. Desse modo, os candidatos podem consultar a nova lista de classificados para as vagas no site do PAES. Ao todo, a UEMA convocou 460 estudantes nesta chamada. De acordo com o cronograma, os candidatos selecionados deverão realizar as matrículas exclusivamente on-line, entre os dias 2 e 8 de agosto, das 9h às 12h e das 14h às 17h30, nas secretarias dos cursos para os quais foram aprovados. Os candidatos aprovados para as vagas reservadas para a pessoas com deficiência (PcD’s) vem apresentar laudo médico homologado pela Comissão da UEMA. Já os candidatos que foram aprovados por meio das cotas deverão apresentar autodeclaração racial. Sobre o PAES 2022

A UEMA aplicou as provas do PAES 2022 no dia 22 de maio, das 13h às 18h. De acordo com os dados da UEMA, dos 40.240 candidatos inscritos, 11.955 faltaram. Desse modo, o índice de comparecimento ao exame foi de mais de 70%.

A UEMA aplicou as provas em São Luís, Colinas, Caxias, São João dos Patos, Bacabal, Barra do Corda, Balsas, Codó, Santa Inês, Coelho Neto, Timon, Grajaú, Pinheiro, Presidente Dutra, Lago da Pedra, Pedreiras, Zé Doca, Coroatá, Itapecuru-Mirim, São Bento, Imperatriz, Açailândia e Estreito.

Os candidatos responderam uma prova de redação, cujo tema foi “Que importam a solidariedade e o amor? Viver a vida na igualdade é apodrecer num charco”. Além disso, a UEMA aplicou uma prova composta por 60 questões objetivas de múltipla escolha sobre assuntos do ensino médio.

O edital estabelece ainda que a oferta para o Paes 2022 é de mais de 4 mil vagas para ingresso neste ano, sendo 3.370 vagas para a UEMA e 905 para a UEMASUL. Há reversa de vagas segundo a Lei de Cotas, ou seja, há vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas da rede pública, com recorte de renda.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Unifesp recebe os pedidos de isenção de taxa do Vestibular Misto 2023; saiba mais.