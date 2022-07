UEMA realiza Vestibular EaD 2022 neste domingo (3)

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) aplica na tarde deste domingo, dia 3 de julho, as provas do Vestibular EaD 2022. A seleção visa o preenchimento de mais de 3 mil vagas em cursos da modalidade de Educação a Distância.

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas será das 13h às 18h. Os locais de provas serão nos 38 campi da universidade que contam com a oferta dos cursos de graduação a distância, a capital São Luís (MA) e outros 37 municípios do interior.

Conforme o edital, a avaliação contará com uma prova composta por 44 questões objetivas de múltipla escolha sobre assuntos referentes ao ensino médio e com uma prova discursiva de redação.

A UEMA orienta que os candidatos devem chegar com uma hora de antecedência e devem apresentar um documento oficial de identificação com foto. Além disso, os estudantes devem levar caneta de tinta azul ou preta fabricada em material transparente.

Vagas e resultado

De acordo com o edital, a oferta da UEMA é de mais de 3 mil vagas para os seguintes cursos de graduação: Administração Pública, Física, Geografia, Letras, Música, Pedagogia, Tecnologia em Gastronomia, Tecnologia em Gestão Comercial e Tecnologia em Segurança no Trabalho.

Há reserva de vagas para candidatos que se autodeclaram pretos e pardos, para indígenas e para pessoas com deficiência (PcD). Nesse caso, os candidatos devem comprovar que se encaixam nos critérios para a reserva de vagas.

Ainda de acordo com o edital, a publicação do resultado do Vestibular EaD 2022/2, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está prevista para o dia 7 de agosto.

Acesse o site da UEMA para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFPR vai ofertar mais de 5 mil vagas em cursos de graduação no Vestibular 2023.