UERJ abre matrículas do Processo Seletivo para vagas remanescentes do Vestibular 2022

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) abriu nesta terça-feira, dia 5 de julho, o período de inscrição para o Vestibular 2022/2 para o preenchimento das vagas remanescentes. De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas até o dia 20 de julho.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente on-line, por meio do site da UERJ. Para efetivar o cadastro, é necessário pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 50.

A UERJ já recebeu os pedidos de isenção da taxa. Os candidatos de baixa renda puderam solicitar o benefício mediante o pagamento da taxa de inscrição. O resultado dos pedidos já está disponível.

No momento da inscrição, os candidatos deverão indicar a modalidade de vaga na qual deseja concorrer. Além da seleção em ampla concorrência, há a seleção por situação econômica, para candidatos com renda familiar mensal de até um salário mínimo e meio, e a seleção para as cotas voltadas para estudantes da rede pública, autodeclarados negros, indígenas e quilombolas e pessoas com deficiência.

Seleção

De acordo com o edital, a seleção para as vagas remanescestes será feita a partir do aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). O edital estabelece ainda que serão aceitas as notas de 2018, 2019, 2020 e 2021.

Conforme definido pela UERJ, no momento da inscrição, os candidatos deverão anexar o boletim de desempenho do exame educacional. Ainda de acordo com o edital, a nota mínima exigida para participar da seleção é de 200 pontos nas provas objetivas e de 300 pontos na prova de redação do Enem.

Vagas e resultados

A oferta total da UERJ é de 915 vagas para cursos de graduação de diversas áreas. As oportunidades são para cursos ministrados no Rio de Janeiro, em Resende, São Gonçalo, Duque de Caxias e Nova Friburgo.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final está prevista para o dia 6 de outubro. Os aprovados em 1ª chamada deverão realizar a pré-matrícula nos dias 13 e 14 de outubro.

