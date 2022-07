UERJ divulga período de inscrição do Vestibular Estadual 2023

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) divulgou o período de inscrição referente ao Vestibular Estadual 2023. De acordo com a instituição, o período de inscrição será aberto no dia 28 de setembro deste ano. As inscrições devem ser feitas no site da UERJ.

A UERJ informou ainda que receberá os pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição a partir do dia 24 de agosto. Além disso, a universidade indicou que os candidatos poderão consultar as demais datas com a publicação do edital de abertura, que apresentará o cronograma completo.

A data de aplicação das provas do Vestibular Estadual 2023 já havia sido informada. A aplicação do exame está prevista para o dia 4 de dezembro.

Conforme a UERJ, o vestibular ainda se realizará no formato de um Exame Único, composto por 60 questões objetivas e por uma prova de redação. A avaliação contará com questões sobre assuntos de Biologia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira, Língua Portuguesa e Literaturas, Matemática, e Química.

A UERJ também já definiu e informou as obras literárias cuja leitura será cobrada no Vestibular 2023. De acordo com o informativo, para esse exame, a universidade indica dois livros.

Para a prova de Língua Portuguesa e Literaturas, a UERJ recomenda a leitura do romance “Niketche: Uma História de Poligamia“, da escritora moçambicana Paulina Chiziane. Já para a prova de redação, a obra recomendada é “Não me abandone jamais”, romance de Kazuo Ishiguro.

Tradicionalmente, o vestibular da UERJ oferta vagas para cursos ministrados no Rio de Janeiro (capital), Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Friburgo, Petrópolis e Resende.

