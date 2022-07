UFAM aplica provas da 3ª etapa do PSC 20222 neste domingo (17)

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) realiza na manhã deste domingo, dia 17 de julho, a aplicação das provas da 3ª etapa do Processo Seletivo Contínuo (PSC) 2022. O exame será aplicado das 8h30 às 13h30 (horário local).

De acordo com o edital, os locais de prova serão nas cidades de Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Manaus e Parintins. Os candidatos podem consultar onde farão as provas por meio do site da Compec.

Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova com antecedência para evitar aglomerações. A universidade recomenda ainda que os candidatos usem máscara de proteção respiratória em decorrência da pandemia.

É preciso apresentar documento oficial de identificação com foto, levar o CCI e caneta de tinta azul ou preta fabricada em material transparente.

De acordo com o edital, a prova será composta por uma redação e por 54 questões objetivas sobre disciplinas do ensino médio: Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira, História, Geografia, Biologia, Química, Física e Matemática.

Vagas e resultados

A oferta total da UFAM é de 2.369 vagas para os aprovados na 3ª etapa do PSC 2022. Segundo o edital, 1.886 vagas são para a unidade de ensino de Manaus e 483 vagas para as unidades da UFAM localizadas em municípios do interior do Estado.

A UFAM vai liberar os gabaritos provisórios ainda neste domingo (17), logo após a aplicação do exame. O gabarito definitivo será publicado em 26 de julho, enquanto o resultado final, com a lista de aprovados na 1ª chamada, está previsto para o dia 15 de agosto.

