UFGD divulga resultado do Vestibular 2022 de Vagas Remanescentes

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) divulgou nesta terça-feira, dia 5 de julho, o resultado final do Processo Seletivo 2022 de Vagas Remanescentes (PSVR). Portanto, os candidatos já podem conferir a lista de aprovados no site da instituição.

De acordo com o cronograma, a divulgação da lista de convocados para a matrícula, com os nomes dos aprovados em 1ª chamada, está prevista para o dia 8 de julho.

A UFGD ainda não informou as datas e procedimentos para as matrículas dos aprovados em 1ª chamada, mas os candidatos já podem consultar a lista de documentos necessários para o registro acadêmico no edital de abertura do processo seletivo.

Como foi a seleção?

Conforme o edital, a seleção dos inscritos foi feita por meio das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). O edital indica ainda que a universidade aceitou as notas das edições do Enem ocorridas nos anos de 2019, 2020 e 2021. Estudantes que zeraram a prova de redação ou uma das provas objetivas não puderam participar da seletiva.

Ao todo, a UFGD está ofertando 585 vagas remanescentes para 22 cursos de graduação. Metade das vagas estão reservadas de acordo com a Lei de Cotas. Desse modo, são vagas exclusivas para estudantes que cursaram todo o ensino médio na rede pública. Dentre as vagas reservadas, há recorte de renda e percentual para candidatos pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência (PcD).

Cursos

As vagas são para os seguintes cursos: Artes Cênicas, Biotecnologia, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Engenharia Agrícola, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Aquicultura, Engenharia de Energia, Engenharia de Produção, Física, Geografia, Gestão Ambiental, História, Letras, Letras-Libras, Matemática, Pedagogia, Química e Zootecnia.

