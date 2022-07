UFGD – MS anuncia Concurso público para Professores efetivos

No estado do Mato Grosso do Sul, a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) anuncia abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 25 vagas de professores do magistério superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Geografia Física (1 vaga); Epidemiologia e Doenças Infecciosas (1 vaga); Química Geral e Inorgânica (1 vaga); Química Analítica (1 vaga); Psicoterapia Infantil e Psicologia da Personalidade (1 vaga); Ginecologia e Obstetrícia (2 vagas); Cirurgia-Anatomia cirúrgica (1 vaga); Cirurgia-Técnica Cirúrgica (1 vaga); Medicina da Família e Comunidade (2 vagas); Educação Física (1 vaga) e outros.

Para concorrer a função, é necessário que os candidatos tenham graduação na área do concurso pretendida. O salário oferecido pode variar de R$2.236,32 a R$9.616,18, com jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 05 de agosto de 2022, diretamente no site da UFGD. A taxa de inscrição ficou fixada em R$200,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova escrita (caráter classificatório e eliminatório); mais prova de títulos e prova didática, conforme critérios especificados no edital.

O concurso público é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL nº 08/2022