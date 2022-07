UFGD realiza convocação da 1ª chamada do Vestibular 2022 de Vagas Remanescentes

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) publicou hoje (8) o edital de convocação referente à 1ª chamada do Vestibular 2022 para as vagas remanescentes. A lista de convocados está disponível no site da instituição.

De acordo com o edital de convocação, os aprovados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas nos dias 11 e 12 de julho, no horário das 7h até as 23h59.

Os candidatos aprovados para as vagas exclusiva para as cotas com recorte de renda deverão passar pela comissão de análise de renda. Haverá também análise da documentação dos concorrentes às vagas para PcD’s e uma comissão de heteroidentificação para os candidatos que disputaram pelas vagas para autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.

Sobre a seleção

Conforme indicado no edital, o processo seletivo contou com o aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os estudantes puderam usar as notas das edições do exame de 2019, 2020 e 2021. Não foi aceita a participação de estudantes que tiraram nota igual a zero na prova de redação ou em uma das provas objetivas do Enem.

De acordo com o edital, a oferta total da UFGD é de 585 vagas remanescentes para 22 cursos de graduação. Parte das vagas estão reservadas de acordo com a Lei de Cotas.

Desse modo, há vagas exclusivas para estudantes que cursaram todos os anos do ensino médio na rede pública, com recorte de renda e percentual reservado a candidatos pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência (PcD).

As vagas são para os seguintes cursos: Artes Cênicas, Biotecnologia, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Engenharia Agrícola, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Aquicultura, Engenharia de Energia, Engenharia de Produção, Física, Geografia, Gestão Ambiental, História, Letras, Letras-Libras, Matemática, Pedagogia, Química e Zootecnia.

Acesse o site da UFGD para saber mais.

