UFMS informa principais datas e obras literárias do Vestibular 2023 e Passe 2022

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) divulgou as principais datas do Vestibular 2023 e do Programa de Avaliação Seriada Seletiva (Passe). Além disso, foi informado também o conteúdo programático e as listas de obras literárias obrigatórias.

De acordo com a instituição, os editais com todas as informações sobre os processos seletivos serão publicados no dia 1º de setembro.

A oferta total da UFMS será de 5.525 vagas em 114 cursos para ingresso em 2023. Do total das vagas, 3.347 são para o Vestibular, enquanto outras 1.089 vagas são para os aprovados na 3ª e última etapa do Passe. As vagas são para os campi de Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e do Pantanal.

Vestibular 2023

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Vestibular 2023 está prevista para o dia 4 de dezembro. Poderão participar da seleção pessoas que já tenham concluído o ensino médio. Aqueles que ainda estão com o ensino médio em andamento poderão participar na condição de “treineiros”.

Veja a lista de obras literárias obrigatórias no Vestibular 2023:

Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga;

Esaú e Jacó, de Machado de Assis;

Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto;

Viagem e Vaga música, de Cecília Meireles;

Sagarana, de Guimarães Rosa;

O encontro marcado, de Fernando Sabino.

Seminário dos ratos, de Lygia Fagundes Telles;

Cinzas do Norte, de Milton Hatoum;

Vias do infinito ser, de Rubenio Marcelo.

Passe 2022

De acordo com a UFMS, as provas das 1ª, 2ª e 3ª etapas do Passe 2022-2023 serão aplicadas no dia 11 de dezembro, das 8h às 13h. O conteúdo das provas varia de acordo com a etapa, já que cada uma corresponde a uma série do ensino médio.

A lista de livros cobrados varia de acordo com a etapa. Confira a seguir:

1ª etapa: Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga; Esaú e Jacó, de Machado de Assis; e Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto.

2ª etapa: Viagem e Vaga música, de Cecília Meireles; Sagarana, de Guimarães Rosa; e O encontro marcado, de Fernando Sabino.

3ª etapa: Seminário dos ratos, de Lygia Fagundes Telles; Cinzas do Norte, de Milton Hatoum; e Vias do infinito ser, de Rubenio Marcelo.

