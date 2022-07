UFOPA prorroga inscrições para Processo Seletivo Especial 2023

A Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) prorrogou o período de inscrição para o Processo Seletivo Especial 2023 (Prosel ESP Ufopa 2023) até as 23h59 do dia 8 de agosto. Inicialmente, o prazo final de inscrição estabelecido foi 13 de julho.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente on-line, por meio do Portal Fadesp. Para efetivar o cadastro, os candidatos devem realizar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é R$ 20,00 (vinte reais). Conforme a universidade, com a prorrogação do período de inscrição, o pagamento da taxa poderá ser feito até o dia 9 de agosto deste ano.

O Prosel ESP visa a seleção de novos alunos para o provimento de vagas em cursos presenciais de graduação. Os cursos são ofertados em regime especial, mediante convênio celebrado com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (SECTET).

De acordo com o edital, podem participar da seleção candidatos já que concluíram o ensino médio ou equivalente, ou ainda concluirão o período letivo 2022 desde que apresentem comprovação no ato da habilitação ao vínculo institucional.

Sobre a seleção e vagas

Conforme o edital, a classificação dos inscritos será feita através da aplicação de provas. O exame está marcado para o dia 31 de julho e será composto por uma prova objetiva sobre conhecimentos gerais e por uma prova de redação.

O edital estabelece ainda que a oferta total da UFOPA para o Prosel ESP 2023 é de 260 vagas para seis cursos de graduação nos municípios de Faro, Juruti, Mojuí dos Campos, Oriximiná, Trairão e Uruará.

Conforme o documento, as vagas ofertadas pela UFOPA são para os seguintes cursos: Matemática e Física (50 vagas); Engenharia Civil (40 vagas), Engenharia Florestal (40 vagas), Geografia (40 vagas);, Pedagogia (50 vagas), e Ciências Biológicas (40 vagas).

Veja mais detalhes no site da UFOPA.

