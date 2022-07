UFPEL anuncia três novos cursos de graduação

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) anunciou nesta semana a criação de três novos cursos de graduação. O Conselho Universitário da UFPel aprovou a criação dos cursos após longa discussão entre os conselheiros.

Com a aprovação, a partir de 2023, a UFPel contará com a oferta dos seguintes novos cursos: tecnologia em Comércio Exterior, bacharelado em Design de Jogos e licenciatura em Letras – Libras e Literatura Surda. Desse modo, o processo seletivo para ingresso no próximo ano já contará com a oferta de vagas.

Entre os pontos discutidos, os conselheiros destacaram a necessidade de investimento e estruturação de outros cursos já existentes e a crise orçamentária que atinge as universidades públicas. No entanto, também foi pauta a necessidade de ofertar atendimento inclusivo.

Além disso, como pontos favoráveis, os conselheiros ressaltaram que os três novos cursos não exigiriam investimentos em infraestrutura.

Desse modo, o Conselho aprovou o curso de Libras por unanimidade, com 37 votos a favor e 13 abstenções. Já o curso de Comércio Exterior foi aprovado com 33 votos favoráveis, 4 contrários e 14 abstenções, enquanto o curso de Design de Jogos contou com 31 votos a favor da criação, 4 contra e 14 abstenções.

Com a aprovação, a reitora da UFPel, Isabela Andrade, afirmou que a criação das novas formações reflete o olhar da universidade e da sociedade para o futuro. Nesse sentido, ela afirma: “Queremos pensar em novos tempos e em um futuro promissor”.

A reitora destacou ainda que a universidade deve voltar sua atenção para o desenvolvimento social, levando em conta o mercado de trabalho.

