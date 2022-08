UFPR anuncia Concurso público para Professor do magistério superior

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) anuncia abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é ocupar uma vaga no cargo de professor do magistério superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Fisiologia Geral de Órgãos e Sistemas (1 vaga); Metodologia em Economia (1 vaga); Ensino e Aprendizagem (1 vaga); Física Experimental em uma das seguintes especialidades descritas (2 vagas); Lazer (1 vaga); Sistemática de Macrofungos (1)Educação Matemática (1 vaga); Engenharia Civil (1 vaga); Organização do Trabalho Pedagógico (1 vaga); Computação (1 vaga); Gimnorítmica (1 vaga); Sistemática de Algas (1 vaga); Ciências Geodésicas ou Ciências Cartográficas com Ênfase em Fotogrametria (1 vaga).

O salário oferecido pode variar de R$ 6.708,96 a R$ 9.616,18, em regime de dedicação exclusiva. A taxa de inscrição ficou entre R$168,00 a R$240,00.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 14 de agosto de 2022, no e-mail dos departamentos correspondentes, conforme orientado em edital.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova escrita (caráter classificatório e eliminatório); mais prova de títulos, prova prática e defesa do currículo e do projeto de pesquisa, conforme critérios especificados no edital.

O concurso público é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 249/2022