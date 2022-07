UFRJ recebe inscrições para pós-graduação em fitoterapia até 29 de julho

O período de inscrição para a seleção do curso de pós-graduação lato sensu multi-institucional em Plantas Medicinais e Fitoterapia ofertado pela Escola Nacional de Botânica Tropical do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (ENBT/JBRJ) está aberto. Os interessados poderão se inscrever até o dia 29 de julho.

O curso é ofertado pela ENBT em parceria com a Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e com a Associação Brasileira de Fitoterapia.

Conforme o edital, as inscrições devem ser feitas pela internet, por meio do site do curso. Os candidatos devem enviar todos os documentos exigidos para o seguinte e-mail: cursofito.ufrj@gmail.com.

O curso tem como objetivo tornar profissionais em especialistas para o cultivo e manejo de plantas medicinais, fitoterapia clínica, manipulação e controle de qualidade de formulações fitoterápicas, dentro do âmbito de cada classe profissional.

Podem participar da seleção agrônomos, biólogos, dentistas, enfermeiros, engenheiros florestais, farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, veterinários e profissionais de áreas afins. Podem se inscrever candidatos com diploma de graduação ou que comprovem que podem concluir o ensino superior até 30 de novembro de 2023.

A seleção será feita a partir da análise do currículo do candidato, considerando a formação e a experiência profissional. Além disso, haverá uma etapa de entrevistas, cujo objetivo é avaliar a motivação do candidato.

De acordo com o edital, a oferta total para o curso de fitoterapia é de 40 vagas. O curso conta com quatro módulos. Há módulos com aulas gerais, voltadas para todos os profissionais, e aulas específicas, que são ofertadas de acordo com a graduação do profissional.

