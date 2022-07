UFSC aplica provas do Vesitubular 2022 de vagas remanescentes neste domingo (10)

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) realiza neste domingo, dia 10 de julho, a aplicação das provas do Vestibular 2022 de vagas remanescentes. De acordo com o edital, o início da aplicação do exame está marcado para às 14h.

A aplicação das provas terá duração de quatro horas, conforme indicado no edital do processo seletivo. Segundo a UFSC, os candidatos deverão chegar aos locais de prova entre 13h e 13h45.

Os candidatos podem consultar os dados sobre os locais de prova no cartão de confirmação de inscrição definitiva. De acordo com o edital, os locais de aplicação serão em Blumenau, Curitibanos, Araranguá Florianópolis e Joinville,

Para acessar os locais de prova, é necessário apresentar documento oficial de identificação com foto. Além disso, os candidatos deverão levar caneta esferográfica fabricada em material transparente, de tinta preta (preferencialmente) ou azul.

A UFSC solicita ainda que os estudantes apresentem o cartão de vacinação contendo duas doses da vacina contra a Covid-19 ou resultado negativo do teste para Covid, realizado em até 72h anteriores ao dia do vestibular.

De acordo com o edital, a prova será composta por uma redação e por 40 questões objetivas de disciplinas ministradas no ensino médio: 6 questões de Língua Portuguesa, 4 questões de Língua estrangeira (inglês ou espanhol), 5 questões de Matemática, 5 questões de Biologia, 10 questões de Ciências Humanas e Sociais, 5 questões de Física, e 5 questões de Química.

Vagas

A oferta total da UFSC é de 572 vagas para 28 cursos de graduação. Há reserva de vagas de acordo com a Lei de Cotas.

Desse modo, 50% das vagas são para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública, com recorte de renda e percentual para candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

Veja mais informações no site da UFSC.

