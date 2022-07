UFSM: conheça as principais formas de ingresso

UFSM: como ser aprovado na instituição?

A UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, é uma instituição de ensino de caráter público e federal cuja sede está localizada na cidade de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul. Ela foi criada no ano de 1960 e possui cerca de trinta mil alunos, sendo 27 mil em cursas na modalidade presencial e 3 mil na modalidade EaD, o Ensino a Distância.

Por causa do grande número de cursos de graduação oferecidos pela universidade, não é de se surpreender que a instituição seja a meta de muitos vestibulandos.

Ficou interessado em saber mais sobre o processo seletivo da UFSM? Então o artigo de hoje é para você! Continue lendo para descobrir informações sobre as formas de ingresso na universidade.

UFSM: formas de ingresso

A maioria das vagas da Universidade de Santa Maria é oferecida por meio do SISU, o Sistema de Seleção Unificada.

O sistema sistema faz uso das notas obtidas pelos alunos no ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, para a classificação dos futuros alunos. A seleção é feita duas vezes ao ano, no início de cada semestre.

Os editais devem ser acompanhados pelos candidatos com atenção, uma vez que alguns cursos de graduação oferecem vagas apenas para o SISU 1 e outros apenas para o SISU 2, para o primeiro e segundo semestre, respectivamente.

O edital relativo ao SISU 2022/2 já está disponível no site da UFSM e pode ser consultado no site: https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prograd/sisu/

UFSM: reingresso

Nessa modalidade, o aluno que trancou sua matrícula tem a oportunidade de solicitar sua volta.

UFSM: t ransferência interna

Nessa modalidade, o aluno poderá solicitar sua transferência de um curso que esteja frequentando na instituição para outro curso também na UFSM.

UFSM: t ransferência externa

É a modalidade que permite que um aluno que esteja frequentando regularmente um curso de graduação em uma instituição com cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) peça sua transferência para a UFSM.