UFT divulga nova chamada do Vestibular EaD 2022/2

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) publicou nesta sexta-feira, dia 22 de julho, a 3ª chamada do Vestibular 2022/2 para cursos da modalidade EaD (Educação a Distância). Os participantes podem consultar a lista de novos aprovados por meio do site de Seleção da UFT.

De acordo com o cronograma, os novos convocados devem realizar os procedimentos de matrícula a partir das 8h da próxima terça-feira, dia 26 de julho. As matrículas serão recebidas até 18h de 27 de julho.

A 1ª etapa da matrícula é virtual, enquanto a 2ª etapa consiste na entrega dos documentos exigidos no edital de forma presencial. Para a 2ª etapa, os candidatos deverão conferir os horários, datas e endereços informados por cada campus da UFT.

Sobre o Vestibular EaD 2022/2

O processo seletivo foi realizado em uma única etapa. A aplicação das provas aconteceu no dia 5 de junho, com início às 9h10. De acordo com o edital, as provas foram compostas por 30 questões objetivas sobre as disciplinas do ensino médio. O conteúdo das provas foi variado, de acordo com o curso escolhido pelo candidato.

Os locais de prova foram nas seguintes cidades: Palmas, Araguaína, Arraias, Miracema, Gurupi, Porto Nacional, Araguatins, Cristalândia, Guaraí, Mateiros, Araguacema, Alvorada, Ananás, Colinas do Tocantins, Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão, Taguatinga, Pedro Afonso, e Dianópolis.

De acordo com o edital, a UFT ofertou 780 vagas para cinco cursos de graduação EaD nesta edição do processo seletivo. As oportunidades são para os seguintes cursos: Música, Química, Física, Biologia e Matemática. Ainda conforme o edital, as vagas estão distribuídas por 19 polos da UAB/ UFT.

Veja mais detalhes no site da UFT.

