UFT realiza nova chamada de aprovados no Vestibular 2022/2

A Coordenação de Processos Seletivos (Copese) e a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Universidade Federal do Tocantins (UFT) liberaram na tarde de ontem (1º) a terceira chamada do Vestibular 2022/2. Os participantes podem consultar a lista de novos aprovados por meio do site da UFT.

De acordo com a UFT, os candidatos convocados devem se matricular das 8h do dia 05 de julho até às 18h do dia 06 de julho. O procedimento de matrícula deve ser feito on-line, por meio do Sistema de Ingresso à Graduação (Sigrad).

Nesta terceira chamada, há convocados para cursos nos câmpus de Araguaína, Arraias, Gurupi, Palmas e Tocantinópolis. Caso haja vagas remanescentes, a UFT fará novas chamadas nos dias 8 e 15 de julho.

Conforme o edital, a oferta total da UFT é 766 vagas para o Vestibular 2022/2. As vagas são para 41 cursos de graduação dos sete campi da universidade. Há reserva de vagas de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, há vagas específicas para candidatos que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas públicas.

Vestibular UFT

O Vestibular 2022/2 foi feito em uma única etapa, com a aplicação de provas presenciais no dia 24 de maio, em dois turnos. A UFT aplicou provas para cerca 7.618 candidatos.

De acordo com os dados divulgados pela Comissão Permanente de Seleção (Copese), o índice de abstenção foi de 22,76% (1.734 candidatos ausentes) no período da manhã e de 23,41% (1.783 candidatos ausentes) na parte da tarde.

O exame foi composto por uma prova de redação e por uma prova objetiva com 76 questões de Conhecimentos Gerais, abarcando as seguintes áreas: Linguagens e Códigos, Matemática, Ciências Humanas, e Ciências da Natureza.

Os locais de prova foram nas cidades de Palmas, Araguaína, Arraias, Gurupi, Miracema, Porto Nacional e Tocantinópolis. Para os candidatos ao curso de Medicina, a aplicação das provas aconteceram somente em Palmas e Araguaína.

