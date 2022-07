UFVJM abre período de inscrição da SASI 2022; veja principais datas

A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) abre o período de inscrição da Seleção Seriada (SASI) 2022 nesta terça-feira, dia 12 de julho. De acordo com o cronograma, as inscrições seguem abertas até o dia 10 de agosto.

Os interessados devem realizar as inscrições exclusivamente on-line, por meio do site da UFVJM. Conforme o edital do processo seletivo, para efetivar o cadastro, os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 115,00.

Estudantes de baixa renda puderam solicitar a isenção entre os dias 11 de maio e 7 de junho. A universidade deve publicar as respostas amanhã (12).

Provas

De acordo com o cronograma da UFVJM, as provas das 1ª e 2ª etapas da SASI 2022 serão aplicadas no dia 23 de outubro. A universidade vai liberar o Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI), com os locais de prova, a partir do dia 27 de setembro.

A publicação dos gabaritos da prova objetiva está marcada para o dia 26 de outubro e o envio de recursos poderá ser feito no prazo de até dois dias úteis após a divulgação do arquivo.

3ª etapa da SASI

De acordo com o edital, não há aplicação de provas para os inscritos na 3º etapa. Tradicionalmente, a UFVJM faz o aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) realizado no ano referente à 3ª etapa da SASI.

Desse modo, para participar da 3ª etapa da SASI 2022, os estudantes devem realizar o Enem 2022. Conforme estabelecido pelo Inep, a aplicação das provas do Enem 2022 está prevista para os dias 13 e 20 de novembro deste ano.

A composição da nota da 3ª etapa será feita a partir dos pesos estabelecidos pela instituição para cada uma das áreas do Enem.

Resultados

A universidade deve divulgar o resultado final, com a lista de classificados para as vagas ofertadas na SASI 2022, a partir do dia 30 de março de 2023.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui seu comentário!

Leia também UERJ divulga data de inscrição para o Vestibular Estadual 2023; saiba mais.