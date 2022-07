UnB abre período de inscrição do Vestibular Indígena 2022

A Universidade de Brasília (UnB) abre na próxima segunda-feira, dia 4 de julho, o período de inscrição para o Vestibular Indígena 2022. O processo seletivo visa a seleção de candidatos indígenas para o ingresso em cursos de graduação no segundo semestre.

De acordo com o cronograma, a UnB receberá as inscrições até 18h do dia 21 de julho. Conforme o edital, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente on-line, por meio do site do Cebraspe.

O edital estabelece ainda que podem se inscrever na seleção os candidatos indígenas que tenham cursado ou estejam cursando a maior parte do ensino médio em escolas da rede pública ou da rede particular como bolsista (bolsa integral ou parcial de, no mínimo, 50%).

Seleção

O Vestibular Indígena 2022 contará com a aplicação de provas e com entrevistas. A aplicação das provas está prevista para o dia 20 de agosto. Os candidatos farão uma prova objetiva de conhecimentos gerais e uma prova de redação.

Já a entrevista pessoal, realizada por banca definida pela UnB, será no período de 21 a 24 de agosto. Os candidatos devem seguir as orientações e a convocação da universidade. Além dessas duas fases, há também a etapa de avaliação de documentação.

Todas as fases serão realizadas em Pesqueira (PE, Aldeia Vila de Cimbres), Município de Porto Real do Colégio (AL, Aldeia Kariri-Xocó/Escola Indígena Pajé Francisco Queiroz Suira Oliveira), Manaus (AM), Tabatinga (AM), São Gabriel da Cachoeira (AM), Brasília (DF) e Canarãna (MT).

Vagas e resultado

A oferta da UnB para essa edição do processo seletivo é de 81 vagas no total. As vagas são para os cursos ministrados nos campi Darcy Ribeiro (Asa Norte), Ceilândia e Planaltina.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está prevista para o dia 29 de setembro. A convocação para a matrícula on-line está marcada para o mesmo dia.

Veja detalhes no edital.

